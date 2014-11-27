Миссия «Милосердие без границ» доставила почти 65 тонн гуманитарной помощи на Восток Украины

Восьмой транш гуманитарной помощи общим весом 64700 килограмм был доставлен мирным жителям Востока Украины миссией «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, помощь была распределена между населенными пунктами Горловской и Славянской епархии УПЦ, которые находятся под контролем украинской армии. С благословения местного правящего архиерея - архиепископа Митрофана - основная часть помощи была оставлена в г. Константиновка под ответственность местного духовенства, которое в дальнейшем будет распределять груз.

Миссия не обошла и несколько местных детских домов, а также местный храм города Брянка, от которых получила личное обращение о помощи.

На сегодняшний день Миссия «Милосердие без границ» собрала и доставила в зону АТО 451 тонну гуманитарного груза на сумму более 6 миллионов гривен.

На этот раз багаж одного из трех грузовиков, которые везли гуманитарную помощь на Восток Украины, был собран исключительно усилиями церковных общин двух приходов УПЦ: святого великомученика Георгия Победоносца, что находится рядом с Южным железнодорожным вокзалом города Киева (представитель прихода протоиерей Иоанн Хорошкуватий также сопровождал благотворительный груз), и Свято-Вознесенского прихода города Вишневого Киевской епархии, настоятелем которой является протоиерей Василий Русинка.