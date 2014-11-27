Почему ангельская воля сильнее человеческой?

Как-то святитель Иосаф (Белгородский) встретил старца, который жил более 100 лет. На вопрос – в чем секрет его долголетия, старец со слезами проговорил: "Я не могу умереть! Я проклял ангела-хранителя". Оказалось, что прежде старец был священником. И в Петровпост помещик, который опоздал на литургию, приказал отслужить литургию повторно ради него. Священник не имеет права служить две литургии в день на одном престоле. Потому ангел­хранитель сказал: "Не делай этого, а то будешь проклят!". На что священник ответил ангелу: "Будешь ты сам проклят!", и отслужил вторую литургию для помещика. Иосаф стал спрашивать – где ж тот храм, в котором ты отслужил вторую литургию? "Храм сгорел", – ответил старец. Иосаф предложил пойти на то место, где был храм, и отслужить там литургию. Пришли они в чистое поле, и видят – на месте, где прежде был храм, стоит ангел с зажженной свечой. На том месте отслужили литургию, а старец исповедался, причастился и спокойно отошел ко Господу.

КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ

"Ангел-хранитель дается нам в таинстве Крещения и является нашим главным защитником, потому обижать его и расстраивать я бы никому не советовал, – подытожил рассказанную историю из Жития святых Дмитрия Ростовского, духовный наставник, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. – Во время болезни и молитвы он тоже рядом с нами. Ангел-¬хранитель берет на руки душу во время смерти, и пребывает с ней на мытарствах, и в день Страшного суда он будет свидетельствовать о хороших делах, которые душа сделала за свою земную жизнь. Свидетельств явления ангелов­ множество в Священном Писании. Ангелы – духи невидимые и бестелесные, бессмертные, как наши души. Но Бог одарил их более высокими силами и способностями, чем людей. Ум их совершеннее нашего. Они всегда исполняют волю Божию. И так утвердились в делании добра, что и грешить просто не могут. Много раз Ангелы являлись видимым образом, принимая на себя телесный вид, когда их Бог посылал к людям сказать, или возвестить Свою волю. Слово ангел означает "вестник". Обычно Ангел изображается на иконах в виде красивых юношей, в знак их духовной красоты. Их крылья означают, что они быстро исполняют волю Божью".

АНГЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

"Вот вы любите понедельник?" – с улыбкой спросил у меня владыка Павел. "Нет, конечно! Понедельник – день тяжелый, кто же его полюбит?" – удивилась я. "И напрасно, святая Церковь посвятила ангелам понедельник, – ответил владыка.- Понедельник может быть "тяжелым" только для суеверных и маловерных. А верующим в этот день на помощь приходит все Небесное воинство, мощь всех небесных сил бесплотных, которые являются единым началом".

В честь ангелов по понедельникам монахи и некоторые благочестивые миряне соблюдают пост, читают тропарь и кондак ангелу-хранителю. Мало того! Первый день недели можно считать и "малыми именинами" каждого крещеного человека — ведь именно в день Крещения человеку дается ангел­хранитель, а в этот день вспоминают всех ангелов­хранителей. Для веруюших людей нет невезения, а есть Божие благословение и Божья воля.

ЧЕМ АНГЕЛЫ ОТЛИЧНЫ ОТ ЛЮДЕЙ

Слово ангел переводится как "вестник" Господь посылает ангелов, чтобы возвестить людям Свою волю, всегда для нас благую и совершенную. Они для нас являются "старшими братьям".

"Не все ли суть служебные духи, – говорит ап. Павел, – посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение" (Евр.1:14). В отличие от людей "ангелы – духи свободные от всякой плотяности, ее законы для них чужды". Тем не менее, ангельские сущности способны испытывать голод и жажду особого рода: "Их голод – никогда не перестающая потребность насыщаться сладостью созерцания красоты Божественной, сладостью познания премудрости вечной, насыщаться единым хлебом живым".

Ангелы существа бесплотные, а наш зримый мир является лишь слабым отражением мира невидимого, где "небо это также усеяно звездами, но такими, которых мы и представить теперь себе не можем, звездами, никогда не спадающими, присно сияющими, утренними звездами, как написано в Священном Писании: "при общем ликовании утренних звезд... утверждены были основания земли и положен краеугольный камень ее" (Иов. 38:6–7). Эти утренние звезды – ангелы Господни".

СКОЛЬКО ВОИНСТВ У ГОСПОДА И КАК УВИДЕТЬ АНГЕЛА

"А знаете ли вы, почему младенцы часто улыбаются и даже смеются во сне? – спросил у меня митрополит Павел. – Святые отцы говорят – это они видят ангела­хранителя. Дети видят ангелов, потому что у них души чистые. Они находятся справа (одесную) человека. Взрослые люди тоже могут увидеть ангела. Я знал священника, который при освящении Святых Даров видел целый алтарь ангелов. Те стояли, наклонившись друг ко другу над престолом, на котором лежали святые дары – хлеб и вино, освященные и преложенные в Тело и Кровь Христовы во время совершения литургии. Там где ангел является – там всегда радость и благоговение. Если мы грешим – светлый ангел отступает. Например, если мы идем на какое­то пиршество или в увеселительное заведение, ангел идет с нами до дверей. В отличие от сатанинской силы, которая не боится и в храм заходить, ангелы не заходят на территорию греха. Они стоят за дверью греха и плачут".

СКОЛЬКО ИХ?

Как пишет священномученик Серафим (Звездинский) "неизмеримо число их. Они окружают Престол Божий тьмами тем и тысячами тысяч. "Видел я, – повествует пророк Даниил, – что поставлены были престолы и воссел Ветхий деньми... Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним" . А пастыри Вифлеемские, в святую Рождественскую ночь видели многочисленное воинство небесное, которое воспевало: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение". Когда Иисус Христос взят был в саду Гефсиманском, и апостол Петр, в защиту Учителя своего, извлек меч свой, ударив раба первосвященникова, Господь сказал Петру: "Возврати меч твой в его место... или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели двенадцать легионов Ангелов?". Многочисленное воинство... Тьмы тем и тысячи тысяч... Вот почему в слове Божием и сравниваются ангелы со звездами – их не счесть. Звездами можно любоваться и, взирая на них, прославлять Творца, но счесть их нельзя; так и ангелов: можно им молиться, можно воспевать их, но сказать, сколько их, нельзя".

КАК АНГЕЛЫ ЖИВУТ

"Населяемая нами земля есть как бы некоторая точка, находящаяся в средоточии неба, – пишет далее владыка Серафим. – Посему, окружающее ее небо столь же большее имеет число обитателей, сколько больше пространство. "Тысячи тысяч служат Ему, и тьмы тем предстоят Ему" (Дан.7:10).

Так велик, так необъятен ангельский мир! И какой порядок, какая дивная гармония, стройность и мир царят в ангельском мире при всей его необъятности! Не думайте искать среди ангелов равенства или разнузданной свободы, что выставляется и проповедуется часто у нас как идеал, как верх совершенства. Нет, ничего подобного не найдете у ангелов! И там одни начальствуют и предстоят, другие повинуются и последуют. Существенное и полное равенство находится только между Святой Троицы: Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым".

Анастасия Белоусова, "Сегодня".