Захват даже одного прихода - свидетельство недружественного отношения к нашей Церкви - управляющий делами УПЦ

Интервью Управляющего делами Украинской Православной Церкви порталу «Православие в Украине».

«Поместная - необязательно независимая»

- Владыка, уже не первый год в украинском обществе ведутся разговоры о создании единой Поместной Православной Церкви. Как Вы относитесь к этому проекту?

- Вы очень метко назвали эту идею «проектом». Со времени появления этой идеи она всегда воспринималась именно как «проект». Причем проект политический. Если не ошибаюсь, еще в конце 1990-х украинские политики впервые заговорили о необходимости создания единой Поместной Церкви.

Мое мнение, это формулировка является четким отражением сугубо политического мышления. Вряд ли такая формулировка соответствует самоидентификации Церкви. С нашей точки зрения Поместная Церковь в Украине уже существует давно - более тысячи лет. Вполне очевидно, что Киевская митрополия, которая существовала со времен принятия Древней Русью христианства, уже была Поместной Церковью.

- Однако, митрополия не была независимой...

- В том то и дело, что Поместная Церковь - это совсем не обязательно полностью независимая Церковь. У нас сейчас очень часто путают два понятия: Поместная Церковь и Автокефальная Церковь. Конечно, любая Автокефальная Церковь является Поместной, при этом далеко не все Поместные Церкви являются Автокефальными.

- Однако большинство наших соотечественников считают, что «автокефальная» и «поместная» - одно и то же. Вы можете объяснить, в чем разница?

- Поместная Церковь - это понятие, которое дословно означает Церковь определенной местности, определенной территории. В узком смысле Поместной Церковью можно назвать любую церковную территориальную единицу, которая возглавляется епископом.

Например, каждая епархия Украинской Православной Церкви является поместной Церковью определенной территории, т.е. определенной области, или части области Украины. Именно таким было традиционное мышление отцов Церкви. Вспомним, например, знаменитые послания святого Игнатия Богоносца. Уже в начале II в. он четко говорит, что Церковь есть там, где есть епископ. Для него каждая христианская община конкретного города, которая возглавляется епископом, является полноценной Поместной Церковью.

Однако сегодня обычно Поместными Церквями зовут объединение нескольких епархий в пределах определенного государства или даже континента. Например, современный Александрийский Патриархат - это Поместная Церковь Африканского континента. А, скажем, Румынская Православная Церковь - это Поместная Церковь Румынии.

Конечно, на протяжении веков менялись государственные границы, вместе с ними постоянно корректировались и границы церковных административных единиц. Поэтому и сегодня границы Поместных Церквей далеко не всегда соответствуют границам конкретных государств.

Поместная Церковь, как я сказал, это не обязательно Церковь полностью независима. Например, Финляндская Церковь является автономной в составе Константинопольского Патриархата, а Японская Церковь - автономной в составе Московского патриархата. Следовательно, они не являются автокефальными. При этом вполне очевидно, что они являются Поместными Церквями.

«Сосуществование на одной территории различных структур Поместных Церквей - это каноническая аномалия»

- Вы говорите о территории и границах. Насколько эти чисто земные понятия являются актуальными для Церкви?

- Вселенская Церковь всегда строилась по территориальному принципу. Каноническое право Восточной Церкви предусматривает именно территориальный принцип распределения церковной юрисдикции.

Кстати, когда говорят, что Церковь - «это чисто духовное понятие», которое никак не связано с земными категориями, то это не соответствует христианскому учению. Апостол Павел четко говорит, что Церковь является Телом Христовым. Тело - это чисто земная категория. Тело является ограниченным в пространстве. Так и Церковь Христова имеет свои границы, хотя далеко не всегда мы их можем четко определить. При этом, как во Христе человеческая природа соединена с Божественной, так и Церковь Христова является исполненной божественной благодати.

- Насколько для Поместной Церкви является важной национальность ее паствы? Поместные Церкви очень часто называют национальными. Сегодня постоянно говорят, что самые большие Поместные Православные Церкви связаны не столько с территориями, сколько с нациями...

- Апостол Павел писал, что во Христе уже нет ни элина, ни иудея. Это означает, что в Церкви Христовой национальные признаки перестают играть определяющую роль. Церковь не может строиться на национальном принципе. Все христиане, которые живут на определенной территории, должны входить в Поместную Церковь этой территории. Христиане всех национальностей, проживающих на одной территории должны находиться в составе одной Поместной Церкви.

Например, православные грузины, румыны, болгары и представители других национальностей, проживающих в Украине, входящие в состав Украинской Православной Церкви. У нас есть приходы, которые совершают богослужения по грузинской, румынской традициям. И это является вполне нормальным.

Однако сегодня существуют многочисленные примеры нарушения этого принципа. Например, в Западной Европе или Америке православные христиане разных национальностей, как правило, находятся в разных канонических юрисдикциях. В результате, несмотря на то, что в Западной Европе проживает большое количество православных христиан, здесь фактически нет Поместной Церкви в классическом понимании этого понятия. Здесь церковная юрисдикция распределяется не по территориальному, а по национальному принципу. Поэтому на одной территории в Западной Европе сосуществуют канонические структуры различных Поместных Церквей. Вполне очевидно, что это есть определенная каноническая аномалия. Однако на сегодня не найдено оптимального варианта решения этой проблемы.

«Вмешательство государства в процесс провозглашения автокефалии всегда приводило к осложнениям в межцерковных отношениях»

- Как понятие поместности соотносится с понятием автокефалии?

- Термин «автокефалия» имеет греческое происхождение. Буквально его можно перевести как «самоглавие». Автокефалия означает высшую из возможных в православии степень независимости Поместной Церкви.

Главным признаком автокефалии является право Церкви самостоятельно, без участия других Поместных Церквей, избирать и рукополагать своего предстоятеля, то есть главного епископа своей Церкви. Поэтому я и говорю, что все Автокефальные Церкви являются Поместными Церквями. Однако не все Поместные Церкви являются автокефальными. Например, хотя в Украине уже более тысячи лет существует Поместная Церковь, однако она никогда не имела полной независимости.

- Еще одним признаком автокефального статуса Церкви считается ее право на изготовление святого мира для собственных нужд...

- Действительно, иногда можно встретить такую точку зрения. Однако реально сегодня далеко не все Автокефальные Церкви изготавливают для себя святое миро.

Например, Элладская и Албанская Православные Церкви всегда получали и продолжают получать святое миро от Константинопольского Патриархата. При этом никто не ставит под сомнение их автокефальный статус.

В XVIII-XIX вв. в Киеве с согласия Святейшего Синода изготавливали святое миро. При этом Киевская митрополия в эти времена отнюдь не была автокефальной. Поэтому изготовление святого мира нельзя считать стопроцентным признаком автокефальной Церкви.

- Если говорить о современной Украинской Православной Церкви, насколько она далека от автокефального статуса?

- По главным признаком, на которые я указал, мы не является автокефальной Церковью. Предстоятель Украинской Православной Церкви хотя и избирается украинским епископатом, но вступает в свои права лишь после того, как получает благословение от Московского Патриарха.

При этом все вопросы внутреннего самоуправления наша Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь сама создает епархии, определяет их границы, рукополагает епископов, канонизирует святых.

Кстати, Элладская Церковь проводит канонизации святых только по согласованию с Константинопольским патриархатом. Это еще одно доказательство того, что конкретный объем прав автокефальной Церкви не всегда одинаковый.

- Получается, что в самом названии «единая Поместная Православная Церковь» есть определенное недоразумение?

- Мне много раз приходилось говорить на эту тему с отечественными политиками. Обычно когда они говорят о создании единой Поместной Церкви, имеют в виду две вещи: преодоление раскола в украинском православии и получение Украинской Церковью законного автокефального статуса. Конечно, идея «создания» единой Поместной Церкви никак не означает стремление создать, как говорится, «с нуля» новую Церковь. Речь идет лишь о желании политиков решить ключевые вопросы церковной жизни в Украине.

- Как Вы оцениваете это желание?

- Покойный Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир неоднократно подчеркивал, что наша Церковь приветствует желание государства помочь нам в преодолении раскола, однако это должна быть именно помощь, а ни в коем случае не вмешательство во внутренние церковные дела. Раскол - это церковная проблема, и решать ее должна Церковь.

- Относительно автокефалии. Известно, что в XIX в. автокефалии провозглашались при активном участии государства...

- В том-то и дело, что вмешательство государства в процесс провозглашения автокефалии, как правило, приводило к осложнениям в межцерковных взаимоотношениях и даже в церковных расколах. Автокефалия не может провозглашаться государством. Это должно быть внутреннее решение самой Церкви.

Если же говорить о нашей Церкви, то значительная часть нашей паствы сегодня не разделяет стремление к автокефалии.

«За последние месяцы ситуация в конфессиональной сфере в Украине изменилась к худшему»

- Что сегодня мешает преодолению церковного раскола в Украине?

- Когда в начале 1990-х в Украине произошел церковный раскол, это привело к многочисленным нарушениям общественного спокойствия. Происходили столкновения сторонников и противников автокефалии, силовые захваты храмов. Это была очень тяжелая травма для нашей Церкви. И до сих пор священники помнят, как их силой заставляли покинуть места своего служения. Эти раны еще не зажили. И это существенно осложняет поиски путей к преодолению раскола.

К сожалению, и современная ситуация является крайне напряженной. Мы вновь сталкиваемся с попытками захвата храмов, с нарушениями украинского законодательства, с административным и даже откровенным силовым давлением на наших верных. При таких условиях сложно говорить о конструктивном общении...

- Но ведь общины сами принимают решение о переходе, например, к «Киевскому патриархату»...

- Действующее законодательство допускает религиозной общине законным способом изменять свою юрисдикцию. Это свободное право каждого гражданина выбирать свою веру.

Однако сегодня мы сталкиваемся с тем, что как раз члены религиозной общины не желают выходить из состава нашей Церкви. А решение о «переходе» к «Киевскому патриархату» принимается теми людьми, которые не принадлежат к религиозным общинам УПЦ.

Было несколько случаев проведения так называемых местных «референдумов», на которых все жители села голосовали за то, к какому религиозному объединению должно принадлежать местная церковная община. Но это является откровенным нарушением закона. Эти так называемые референдумы не могут принимать решение о переходе прихода в другую юрисдикцию. Такое право имеет исключительно сама религиозная община.

Когда же местные жители, которые не являются членами религиозной общины, принимают решение передать храм со всем его имуществом другой религиозной общине, то это является ничем иным, как незаконным захватом чужой собственности. И пока такие захваты происходят, нельзя говорить об открытых и честных взаимоотношениях между УПЦ и теми, кто находится в расколе.

- Сколько на сегодня зафиксировано случаев захватов храмов?

- Таких случаев относительно немного, однако факт незаконного захвата даже одного прихода - это свидетельство недружественного отношения к нашей Церкви. Поэтому каждый локальный религиозный конфликт всегда очень больно отражается на всей конфессиональной ситуации в Украине.

- Из Ваших слов выходит, что нам еще очень далеко до преодоления церковного противостояния...

- Откровенно говоря, за последние месяцы ситуация в конфессиональной сфере в Украине изменилась к худшему. Во время Евромайдана все конфессии, которые входят в состав Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, прилагали совместные усилия, чтобы не допустить нарушений межконфессионального мира. Тогда мы все четко осознавали: если общественный конфликт примет религиозную окраску, это может привести к очень сложным последствиям.

К сожалению, так называемый «Киевский патриархат» в последнее время сделал немало шагов, которые угрожают нарушением межконфессионального мира. Мы смотрим на это как на большую опасность. Мы должны сохранить в Украине религиозный мир, чтобы не допустить ухудшения и без того непростой ситуации.

Что же до преодоления церковного раскола, то мы молимся, чтобы Господь помог нам прийти к долгожданному единству православных христиан в Украине.