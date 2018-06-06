Церковь вспоминает канонизацию блаженной Ксении Петербургской

Прославление в лике святых блаженной Ксении Петербургской, которое произошло в 1988 году, вспоминает Православная Церковь 6 июня.

Святая Ксения (в миру – Ксения Григорьевна Петрова) родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Предположительно, он была из знатного рода.

История женщины, которая ради служения Богу и людям отреклась от всего, удивляет и заставляет задумываться до сих пор.

Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. В душе молодой женщины произошли серьезные изменения, в итоге она полностью изменила свою до того спокойную и безмятежную жизнь.

Ксения раздала все свое имущество бедным, а свой дом подарила хорошей знакомой Параскеве Антоновой. Для достижения счастья в Боге Ксения избрала юродство Христа ради — особый духовный подвиг.

Девушка надела одежду умершего супруга — его белье, кафтан, камзол — и стала всех уверять, что ее муж Андрей Федорович не умер, а умерла его супруга Ксения. Да, и саму себя она стала называть именем мужа.

Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели – смирение, кротость. Она никогда не отвечала злом на зло. Горожане уважали Ксению как праведную перед Богом.

Уже при жизни святая совершала чудеса и помогала людям своими молитвами. Многие, например, замечали, что в каком бы доме или семье ни побывала святая угодница Божия, там обязательно происходило какое-нибудь счастливое событие.

Скончалась блаженная Ксения не ранее 1794 и не позднее 1806 годов. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, к югу от храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Почитание святой Ксении Петербургской началось еще при ее земной жизни, а после ее кончины лишь усилилось. В 1988 году она была канонизирована Поместным Собором Русской Православной Церкви в чине блаженной.

По материалам "Фома".