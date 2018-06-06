В штате Нью-Йорк открыт памятник преподобному Серафиму Саровскому

На территории Ново-Дивеевского женского монастыря (Нануэт, штат Нью-Йорк, США) освящен памятник преподобному Серафиму Саровскому.

Открытие монумента приурочено к годовщине подписания Акта о каноническом общении, которым было восстановлено единство Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион отметил, что монастырь Ново-Дивеево, существующий с 1950-х годов, «пользуется большой популярностью среди народа, многие приезжают сюда каждое воскресенье молиться».

«Как-то еще при жизни Серафим Саровский обратился к православным и сказал, что, когда на сердце тревога, приходите и после моей смерти ко мне на могилку, побеседуйте со мной, - рассказал митрополит Иларион. - Народ может теперь прийти и сюда, посидеть в тишине и помолиться, попросить о помощи, будто перед живым».

Монумент установлен напротив монастырского храма в честь преподобного Серафима Саровского, в котором находится икона Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Также в обители хранятся принадлежавшие императору Николаю II два образа Спасителя, находившиеся с Царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге.

*** Ново-Дивеевский женский монастырь в Нью-Йорке основан в начале 1950-х годов. Кладбище Ново-Дивеевского монастыря в штате Нью-Йорк - самое большое русское православное кладбище за рубежом, на нем около 8 тысяч захоронений. Здесь погребены многие известные русские эмигранты - Голицыны, Волконские, Трубецкие, Гагарины, Шереметьевы, дочь писателя Льва Толстого Александра Львовна, семья барона П.Н. Врангеля, поэты, писатели, ученые и артисты, а также представители семьи Романовых - племянники императора Николая II князь Георгий Константинович и княжна Вера Константиновна.