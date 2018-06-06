В Беларуси день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой прошел масштабный крестный ход
12:45, 06 июня 2018Православие
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В день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, 5 июня, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря города Полоцка.
В этот день также прошел крестный ход в Спасо-Евфросиниевский монастырь, сообщает официальный сайт БПЦ.
В монастыре два крестных хода встретились и проследовали к Спасо-Преображенскому храму монастыря, где завершилось богослужение.
После богослужения митрополит Павел вместе с игуменией Евдокией посетил Лазарет и поздравил с праздником стариц обители, которые по состоянию здоровья не смогли быть на богослужении.
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