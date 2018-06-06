В Беларуси день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой прошел масштабный крестный ход

В день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, 5 июня, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря города Полоцка.

В этот день также прошел крестный ход в Спасо-Евфросиниевский монастырь, сообщает официальный сайт БПЦ.

В монастыре два крестных хода встретились и проследовали к Спасо-Преображенскому храму монастыря, где завершилось богослужение.

После богослужения митрополит Павел вместе с игуменией Евдокией посетил Лазарет и поздравил с праздником стариц обители, которые по состоянию здоровья не смогли быть на богослужении.