В Киеве состоялся III ежегодный благотворительный фестиваль «Божьи дети».

Фестиваль прошел в Международном дворце культуры и искусств, сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры lavra.ua.

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором Первосвятитель призвал на организаторов и участников концерта Божье благословение и отметил, что фестиваль стал доброй традицией, которая должна продолжаться и в дальнейшем.

Приветственное слово Наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры зачитал насельник Святой Печерской обители архимандрит Агафон. Далее слово было предоставлено духовнику Благотворительного фонда «Святых благоверных князей Бориса и Глеба» и руководителю организации архимандриту Глебу.

Во время фестиваля на сцене выступили: народный артист Украины Иво Бобул, заслуженный артист Украины Дмитрий Климашенко, Наталья Валевская, Олеся Воробьева, группа «VoiceBand» Art music school Zabava, народный художественный коллектив «Спортивно-танцевальный ансамбль “Пульс”, мужской вокальный ансамбль «PERFEKTUM», Николо Петраш, Ольга Зеленская, ансамбль «Домісолька», Юрий Васильковский.

Также во время концерта владыка Августин вручил грамоты благотворителям, которые внесли весомый вклад в организацию этого праздничного мероприятия.

Фестиваль прошел под патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, при поддержке БО БФ «Святых благоверных князей Бориса и Глеба» и ОО «Божии дети» .