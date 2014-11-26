Нельзя считать работу временем, вычеркнутым из жизни - мнение церковного спикера

Выступая в эфире радио «Вера» председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда отметил некорректность противопоставления семейной жизни человека и его профессиональной деятельности. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Семья не на первом и не на втором — она на своем месте. Каким-либо образом ранжировать такие понятия не очень правильно», — заявил В.Легойда.

«Семья это и есть жизнь, на которой все и строится, малая Церковь», — добавил он.

Председатель Синодального информационного отдела также отметил, что работа должна приносить человеку удовлетворение, а не быть лишь необходимостью.

По мнению В.Легойды, нельзя считать работу временем, вычеркнутым из жизни.

«Христианин должен с благодарностью относиться к любому труду, в том числе и к тому, чем он сам занимается», — подчеркнул представитель Церкви.

«Это исполнение библейской заповеди. За исключением тех сфер, разумеется, работа в которых не подобает христианину», — заключил В.Р. Легойда.