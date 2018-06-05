На Фанаре не знают, когда будет рассмотрен вопрос об украинской автокефалии
16:49, 05 июня 2018Православие
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Архимандрит Кирилл (Говорун) / pravmir.ru
Дата проведения Синода Константинопольского патриархата, где будут рассматривать вопрос Томоса об автокефалии УПЦ, зависит от того, как будут разворачиваться события в Украине. Для себя Патриарх Варфоломей уже принял решение.
Такое мнение высказал профессор университета в Лос-Анджелесе, архимандрит УПЦ Кирилл (Говорун), сообщает "Радио Мария".
«Даже на Фанаре не смогут спрогнозировать дату такого Синода. Вряд ли есть основания надеяться, что такой Синод состоится быстро. Возможно, он пройдет в конце июня», – сказал он.
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