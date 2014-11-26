В РПЦ за разумное и умеренное применение физических наказаний в воспитании детей

Русская Православная Церковь выступает против запрета родителям физически наказывать детей.

Ее позиция продиктована желанием защитить родителей от уголовного преследования за разумное и умеренное применение физических наказаний в воспитании детей.

«Шлепнул ребенка - сел в тюрьму» - с таким развитием событий не согласна Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Она выступила против поправок к Уголовному кодексу РФ, которые предполагают усиление ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

На первый взгляд, это кажется удивительным. Запрет на физическое наказание детей является чуть ли не каноническим правилом для священника. Жены священников - матушки - с просьбой о суровом разговоре с нашкодившими детьми обращаются к собственным братьям, ибо «батюшке нельзя» прибегать к строгим наказаниям.

Трудно представить священника, посоветовавшего родителям бить непослушного ребенка и т.п. Терпение, внимание и «только с любовью» - обычно слышат в назидание от батюшки прихожане.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает против поправок в УК не из-за тайного сочувствия жестоким методам воспитания.

Ее позиция продиктована желанием защитить родителей от уголовного преследования за разумное и умеренное применение физических наказаний в воспитании детей. Это противодействие карикатурной практике ювенальной юстиции, когда за подзатыльник ребенку, никак не угрожающий ни здоровью, ни психическому равновесию маленького человека, по технологии «холодного бюрократического действия» родителя ждет неминуемая кара - изъятие ребенка из семьи. Часто это становится карой и для самого ребенка.

Авторы обращения считают достойными похвалы те семьи, которым удается обеспечить надлежащее воспитание ребенка, его нравственное формирование, не прибегая к наиболее строгим воспитательным мерам. Однако, как они уверены, это не может оправдать стремление законодательно запретить применение любых физических наказаний родителями, «то есть искусственно ограничить права и возможности родителей в области воспитания детей».

По материлам "Седмица"