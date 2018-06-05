Грузинской Патриархии накануне встречи со Вселенской по украинскому вопросу, сообщили позицию РПЦ

Патриархию Грузии с однодневным визитом посетил митрополит Илларион.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", по данным грузинской патриархии, «целью визита было ознакомление с позицией РПЦ в связи с событиями, развивающимися в последнее время вокруг Украинской Церкви».

В ближайший период в связи с этим вопросом Грузинская Православная Церковь собирается принять представительство Вселенской Патриархии.

Константинопольская (Вселенская) патриархия подняла вопрос о присвоении Украинской Церкви статус автокефальной. До сих пор ни одна Православная Церковь не признавала автокефалию украинской церкви, считая ее частью РПЦ. Отношения между Москвой и Константинополем стали напряженными после того, как Патриарх Кирилл отказался посещать Всеправославный собор, который Константинопольская Церковь провела на Крите в 2016 году.

В Патриаршей резиденции в Тбилиси митрополита Илариона принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.