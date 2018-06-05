В Запорожье молились о прощении тех, кто убил нерожденных детей

В Свято-Георгиевском храме Запорожья 3 июня проводился покаянный молебен ко Господу Богу, Пресвятой Владычице Богородице и Святым мученикам 14 тысячам младенцам Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенным, о прощении затопившего страну греха детоубийства.

Молебен возглавил протоиерей Александр Афонин, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

По окончании молебна прошла социальная акция «Зажги свечу в память о нем».

*Всеукраинская общественная организация «Доля» выступила с заявлением о том, что за годы независимости в Украине было сделано 30 миллионов абортов. Сегодня в Украине ежедневно делается свыше 700 абортов. По данным Минздрава, ежегодно около 200–250 тысяч украинских женщин принимают решение искусственно прервать беременность, и это только официальные данные. Медики утверждают, что Украина - в пятерке мировых лидеров по количеству абортов. Показатель численности абортов на 1000 рожденных в Украине является одним из самых высоких в Европе.