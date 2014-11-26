300 детей нарисуют своего ангела-хранителя в храме Христа Спасителя

Акция "Крылья ангела" пройдет 27 ноября в преддверии Дня матери, в храме Христа Спасителя (Москва).

«Крылья ангела» — это 300 детей из многодетных семей, которые в храме Христа Спасителя будут рисовать своего ангела-хранителя. В храме будут установлены мольберты, и дети под присмотром профессиональных художников на протяжении нескольких часов будут рисовать своего ангела-хранителя таким, каким они его себе представляют», — сообщили в Объединении многодетных семей Москвы, которое выступило организатором.

Лучшие работы будут выставлены на благотворительном аукционе, средства от которого пойдут на помощь детям из неполных и неблагополучных семей.

"Правмир"