Глава УПЦ КП 27-28 ноября посетит Полтавщину

В УПЦ КП обнародовали программу визита главы церкви в Полтавскую епархию. Визит продлится с 27 по 28 ноября.

В частности, 27 ноября Патриарх Филарет возглавит Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Полтавы.

28 ноября глава УПЦ КП в том же соборе отслужит литургию.

Также вечером этого дня состоится пресс-конференция Патриарха Филарета для представителей СМИ и торжественная академия по случаю чествования памяти Паисия Величковского.