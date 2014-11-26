Глава УПЦ КП 27-28 ноября посетит Полтавщину
17:08, 26 ноября 2014Православие
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В УПЦ КП обнародовали программу визита главы церкви в Полтавскую епархию. Визит продлится с 27 по 28 ноября.
В частности, 27 ноября Патриарх Филарет возглавит Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Полтавы.
28 ноября глава УПЦ КП в том же соборе отслужит литургию.
Также вечером этого дня состоится пресс-конференция Патриарха Филарета для представителей СМИ и торжественная академия по случаю чествования памяти Паисия Величковского.
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