На Херсонщині представники УПЦ обговорюють питання роботи з молоддю
14:17, 05 июня 2018Православие
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Всеукраїнська конференція голів і представників єпархіальних відділів з роботи з молоддю / sinod-molodost.in.ua
У понеділок, 4 червня, в селищі Лазурному Херсонської області розпочалась ХІV Всеукраїнська конференція голів і представників єпархіальних відділів та організацій у справах молоді Української Православної Церкви.
Про це повідомляє Синодальний молодіжний відділ УПЦ.
Понад 100 учасників з усіх регіонів України зібралися на традиційний форум, який двічі на рік проводиться Синодальним молодіжним відділом.
Також учасникам форуму надіслав привітання Блаженніший Митрополит Онуфрій.
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