Грузинский Патриарх говорил с представителем РПЦ об отношениях Церквей

Митрополит Иларион 4 июня посетил Грузию.

В Патриаршей резиденции в Тбилиси его принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает patriarchia.ru.

В продолжительной беседе обсуждались вопросы развития взаимодействия двух братских Поместных Православных Церквей, а также проблематика межправославных отношений.

В ходе пребывания в Тбилиси митрополит Иларион посетил мужской монастырь святого пророка Давида и Сионский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где поклонился святыням Грузинской Православной Церкви.