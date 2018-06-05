Грузинский Патриарх говорил с представителем РПЦ об отношениях Церквей

12:57, 05 июня 2018
Православие
171 0
Митрополит Иларион встретился с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви / patriarchia.ru

В Патриаршей резиденции в Тбилиси его принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает patriarchia.ru.

В продолжительной беседе обсуждались вопросы развития взаимодействия двух братских Поместных Православных Церквей, а также проблематика межправославных отношений.

В ходе пребывания в Тбилиси митрополит Иларион посетил мужской монастырь святого пророка Давида и Сионский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где поклонился святыням Грузинской Православной Церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter