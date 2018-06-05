Грузинский Патриарх говорил с представителем РПЦ об отношениях Церквей
12:57, 05 июня 2018Православие
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Митрополит Иларион встретился с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви / patriarchia.ru
Митрополит Иларион 4 июня посетил Грузию.
В Патриаршей резиденции в Тбилиси его принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает patriarchia.ru.
В продолжительной беседе обсуждались вопросы развития взаимодействия двух братских Поместных Православных Церквей, а также проблематика межправославных отношений.
В ходе пребывания в Тбилиси митрополит Иларион посетил мужской монастырь святого пророка Давида и Сионский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где поклонился святыням Грузинской Православной Церкви.
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