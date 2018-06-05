Открыт сбор средств для лечения 5-летнего Ивана Четотина – "Надеюсь и верю"

Иван Чечотин живет с мамой и младшей сестренкой в селе Мачулица, в Сумской области и нуждается в помощи.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Ваня рос здоровым ребенком. Любил играть в футбол, интересовался разными развивающими играми.

Но в апреле прошлого года Ваня занемог: началась рвота, поднялась температура. Мама отвезла его в больницу по месту жительства, но назначенное докторами лечение не помогло. Мальчику становилось все хуже. Обратились к невропатологу в Сумах. К этому времени у Вани уже появилось косоглазие, мальчик не мог ровно ходить.

Обследования, МРТ, консультации в институте нейрохирургии, затем две операции. Вторая операция по удалению опухоли длилась 8 часов. Реабилитация, химиотерапия, лучевая терапия…

Все лечение сына легло на плечи одинокой мамы, воспитывающей 2 детей. Траты огромные и она не справляется с ними. Обследование, операции и послеоперационная реабилитация в Киеве финансово истощили ее, продавать уже нечего, а лечение длительное.

Для дальнейшего лечения мальчику необходим препарат «Ломустин» 40мг 1 упаковка, стоимостью 5 045,07грн.

Средств у мамы нет. Все сбережения давно исчерпаны, а лечить ребенка нужно. Поддержите, пожалуйста, Ваню!

О том, как и чем помочь Ивану Чечотину – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».