Игрушки, которые возлагали в память о погибших в торговом центре Кемерова, отдадут в детские дома

Игрушки, которые возлагали в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (Россия), отдадут в детские дома.

Решение об этом было оглашено на пресс-конференции, посвящённой празднованию 100-летия города, сообщает «Газета Кемерова».

Местные химчистки готовы почистить их абсолютно бесплатно. Убирать игрушки будут не ранее 12 июня, чтобы не вызывать «лишние эмоции у кемеровчан и родных пострадавших».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, из которых 37 – это дети. Местные жители организовали у сгоревшего ТЦ народный мемориал, куда приносили цветы, свечи, воздушные шары, мягкие игрушки и иконы. Для поддержания порядка там дежурили православные волонтеры.