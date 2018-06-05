Тысячи верующих УПЦ идут шестидневным 120-километровым Крестным ходом по Ровенщине с чудотворными иконами (видео)

Из Ровно 3 июня начался крестный ход с участием тысяч верующих, с чудотворной иконой Божией Матери «Отчаянных Единая Надежда», с образом святого семейства Иоакима и Анни и Пресвятой Богородицы с частичкой мощей святой праведной Анны. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.

В воскресенье в 12:30 в Свято-Георгиевском подворье состоялся молебен, после чего Крестный ход, который возглавил епископ Дубенский Пимен, стартовал.

Продлится молитвенный ход шесть дней. 8 июня, преодолев 120 километров, православные христиане прибудут в скит святой праведной Анны в селе Онишковцы.

Каждый день будут совершаться Божественная Литургия, молебны и акафисты Пресвятой Богородице и св. прав. Иоакима и Анны.

Все желающие православные христиане смогут приступить к Таинствам исповеди, Причастия и помолиться за благополучие в собственных семьях, а также чтобы Господь благословил миром украинскую землю.

График Крестного хода ЗДЕСЬ