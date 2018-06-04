В Нежине в велосипедном крестном ходу по улицам города приняли участие более ста верующих УПЦ (фото)

22:40, 04 июня 2018
Православие
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Во время паломничества в нежинских храмах читался акафист / orthodox.cn.ua
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Как сообщает сайт Нежинской епархии, в мероприятии приняли участие более ста верующих.

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Во время паломничества в нежинских храмах читался акафист.

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Мероприятие состоялось по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента (Вечери).

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