В Нежине в велосипедном крестном ходу по улицам города приняли участие более ста верующих УПЦ (фото)
22:40, 04 июня 2018Православие
27 0
Во время паломничества в нежинских храмах читался акафист / orthodox.cn.ua
В Нежине в день праздника Всех святых, 3 июня, состоялся велосипедный крестный ход.
Как сообщает сайт Нежинской епархии, в мероприятии приняли участие более ста верующих.
Во время паломничества в нежинских храмах читался акафист.
Мероприятие состоялось по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента (Вечери).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter