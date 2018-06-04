В Нежине в велосипедном крестном ходу по улицам города приняли участие более ста верующих УПЦ (фото)

В Нежине в день праздника Всех святых, 3 июня, состоялся велосипедный крестный ход.

Как сообщает сайт Нежинской епархии, в мероприятии приняли участие более ста верующих.

Во время паломничества в нежинских храмах читался акафист.

Мероприятие состоялось по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента (Вечери).