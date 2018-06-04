В Америке открыли памятник преподобному Серафиму Саровскому

Памятник преподобному Серафиму Саровскому открыли 3 июня в штате Нью-Йорк, на территории Ново-Дивеевского женского монастыря.

Событие приурочено к очередной годовщине подписания Акта о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сообщает российское информагенство.

В торжественной церемонии открытия и освещения памятника приняли участие глава РПЦЗ митрополит Иларион, управляющий патриаршими приходами в США епископ Иоанн, глава Православной церкви в Америке митрополит Тихон, дипломаты, представители православных общин США, деятели культуры и соотечественники.

Памятник установлен напротив монастырского храма имени св. Серафима Саровского, в котором находится икона Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Также в обители хранятся два образа Спасителя, принадлежавшие Николаю II и находившиеся с царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге.