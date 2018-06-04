Центр информации УПЦ запустил новую акцию в Фейсбук - рамка "Петров пост" с хэштегом #УПЦ_це_я!

Центр информации Украинской Православной Церкви к Петрову посту создал новую тематическую рамку, которую предлагает установить всем желающим, кто публично поддерживает УПЦ.

Рамка выполнена в небесно-голубых тонах, на ней изображены Большая Лаврская колокольня и Успенский собор, а на золотистой ленте написано: «Петров пост». Такое цветовое решение выбрано, потому что в день памяти святых апостолов священнослужители надевают облачения золотистого цвета.

На рамке также размещены хэштег "УПЦ_это_я!", который верующим предлагается использовать в своих постах.

Установить рамку можно, нажав на странице Центра информации УПЦ кнопку «установить». Эта функция будет доступна до окончания Петрова поста - по 11 июля включительно. 12 июля православные отмечают день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Также есть возможность поставить "нравиться" официальной странице Цeнтра информации УПЦ и предложить сделать это тем, кому важно опeративно узнавать с места событий о жизни Цeркви.

Напомним, ранее на странице Центра информации УПЦ тысячи верующих выразили свою поддержку Церкви, устанавливая подобные рамки, в частности, во время Великого поста.