В Луцке состоялся Всеукраинский фестиваль духовной песни

В Луцке 2 июня состоялся VIII Всеукраинский фестиваль духовной песни «Волынский благовест».

Это традиционный музыкальный праздник, цель которого – собрать благотворительные средства для детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах и нуждаются в поддержке, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

По благословению епископа Нафанаила, приуроченное к Международному дню защиты детей мероприятие началось с Богослужения во всех храмах Волынской епархии УПЦ. После Божественной литургии также был отслужен молебен за детей-сирот.

Затем на Театральном майдане Луцка продолжились развлекательные мероприятия – мастер-классы, квесты, тренинги для молодежи. Завершился фестиваль торжественным праздничным концертом в помещении Дворца культуры.

Концертная программа включала выступления церковных хоров Волынской епархии УПЦ и гостей фестиваля.

От имени владыки Нафанаила гостей и организаторов фестиваля приветствовал секретарь Волынской епархии УПЦ протоиерей Николай Бондарук, который пожелал всем благотворителям, участникам и зрителям милости Божией за то, что задействовали свои таланты на помощь нуждающимся детям.

Во время мероприятия было собрано 14 тысяч гривен, которые будут использованы в благотворительных целях.