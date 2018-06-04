Более тысячи верующих пришли во Всехсвятский скит Святогорской лавры на престольный праздник

В Неделю Всех святых, 3 июня, митрополит Арсений возглавил празднования на Всехсвятском скиту святогорской лавры, который в этот день отмечает престольный праздник.

В этот день лаврский скит посетило более 1000 паломников, сообщает прес-служба Святогорской лавры.

Накануне вечером наместник Святогорской лавры возглавил праздничное всенощное бдение в Свято-Успенском соборе обители. На центральном аналое находились три иконы - Воскресения Христова, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (один из трёх годичных праздников в честь этого образа совершается 3 июня) и икона Собора Всех святых.

В сам воскресный день Недели Всех святых в Святых Горах службы совершались и в Свято-Успенском соборе обители, и во Всехсвятском скиту, который в этот день был открыт для посещения паломников.

В Свято-Успенском соборе после обычного правила был отслужен молебен с акафистом Владимирской иконе Пресвятой Богородице, затем прочитаны часы и отслужена Божественная литургия.

По окончании литургии состоялся крестный ход. Возле братского кладбища была отслужена краткая лития по усопшим. В храме все присутствующие соборно спели величание Всем святым и многолетие. От лица скитской братии и всех присутствующих отец-скитоначальник архимандрит Амвросий поздравил митрополита Арсения с праздником и с Днём тезоименитства, и вручил в дар икону Спасителя.