Грузинский Патриарх встретился с отцом подростка, которого убили в уличной драке

Зазу Саралидзе - отца подростка, убитого полгода назад в драке на улице Хорава и проводящего акцию протеста из-за недоверия следствию, 2 июня, принял патриарх Илия Второй.

Как сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на "Новости-Грузия", встреча состоялась в резиденции Патриарха. Аудиенция продлилась около 30 минут за закрытыми дверями.

Заза Саралидзе пришел на встречу вместе с женой и дочерью. Также вместе с ним прибыл его соратник Звиад Куправа, однако, по существующей информации, он не принял участие в аудиенции. Покинув патриархию, Заза Саралидзе отказался рассказывать о содержании беседы журналистам. Он отметил, что разговор касался "болезненных тем" и "из-за тяжелого эмоционального состояния жены" он не хочет делать комментариев.

О желании встретиться с Патриархом заявил сам Саралидзе. Накануне с ним провели встречу представители митрополита Шио - престолоблюстителя патриарха. Они навестили Сарлидзе в палатке перед парламентом, где тот проводит акцию.