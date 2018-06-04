В Запорожье на "Фестивале семьи" православные провели мастер-классы по колокольному звону и гирьевому спорту

По благословению митрополита Луки 2 июня в "Фестивале семьи" приняли участие представители Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Вниманию гостей праздника была предложена специальная локация, посетители которой получили возможность пройти два мастер-класса, в рамках которых можно было ознакомиться с азами колокольного звона и секретами гиревого спорта, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Мы предлагаем запорожцам два мастер-класса: по колокольному звону и гиревому спорту. Тем более, что приближается 1030-летие Крещения Руси, которое мы будем отмечать очень скоро. А колокольный звон, прежде всего, ассоциируется в сознании людей с Православием, а спорт – здоровым образом жизни. Думаю, это замечательно, провести время не только весело, но и с пользой", – рассказал руководитель отдела семьи Запорожской епархии УПЦ протоирей Вадим Шаповалов.

Мастер-класс по гиревому спорту вместе со своими воспитанниками провела прославленная спортсменка, многократная чемпионка мира, Европы и Украины Любовь Черепаха.