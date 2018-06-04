В УПЦ провели благотворительную конкурсно-игровую акцию «Подари ребенку Мир»

В Киеве 2 июня по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к Международному дню защиты детей состоялась благотворительная конкурсно-игровая акция «Подари ребенку Мир», организатором которого выступил Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

В акции приняли участие 37 детей дошкольного и школьного возраста, 22 ребенка из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, сообщается на сайте отдела.

По словам председателя Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова, смысл акции - не только передать праздничные подарочные наборы нуждающимся деткам, но и побудить их ответственного и творческого отношения к своему будущему, к своей Родине.

В этом контексте организаторы акции предложили гостям праздника интерактивную программу с рядом познавательных мастер-классов и конкурсов. В частности, творческая сессия «Пальмовая веточка» от руководителя студии "Macrokids” Аэлиты Поноченюк раскрыла секреты лепки из соленого теста и научила детей радовать своих близких маленькими сладкими сюрпризами. Мастер-класс от преподавателя изобразительного искусства школы "ThinkGlobal” Анны Русаловой помог детям создать десятки оригинальных голубей мира, авторов лучших из которых отметили призами в рамках конкурса рисунков.

Идея мира через творчество, которая стала ведущей на акции, объединившей организаторов и участников праздника в совместном желании делать дела милосердия, которые вдохновляют к миру в душе, а значит к мирной перестройке целой страны.