История, правила и традиции Петрова поста

Петров пост - один из двух летних постов. Он готовит христиан к дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру. Мы расскажем о правилах и народных традициях Петрова поста.

Как поститься в Петров пост

Начало Петрова поста - всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы). Дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается Петров пост всегда 12 июля. Это день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским. В этом году Петров пост начинается 4 июня.

Петров пост - не такой строгий, как Великий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.

Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно посоветоваться со своим духовником, а если у вас есть какие-либо хронические заболевания - с вашим лечащим врачом. Вообще, мирянам положен не такой строгий пост, как монахам. Если вам по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста (а в монастырском Уставе предусмотрены более строгие правила, например, сухоядение (пища без растительного масла) в отдельные дни Петрова поста), вы сможете ограничивать себя в иных, не гастрономических вещах. Например, в пост не смотреть телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.

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Петров пост - что можно есть?

Петров пост - нестрогий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.

Чтобы трапеза была не во вред здоровью и при этом, действительно, постной, можно активно использовать в блюдах овощи, грибы, ягоды и фрукты. Существует огромное разнообразие блюд для Петрова поста.

Пост и беременность

О том, как стоит поститься во время Петрова поста беременным и кормящим женщинам, рассказывает протоиерей Игорь ФОМИН:

Есть разные духовные практики поста, я расскажу о той, что сложилась на приходе нашего храма во имя Александра Невского при МГИМО. Беременные и кормящие женщины освобождаются от гастрономических постов, но освобождаются от постов духовных. Что я имею в виду — например, пост на просмотр телевизора, на бесцельное чтение интернет-сайтов и тому подобное. И, конечно, в Петров и любой другой пост любой христианин должен усердно молиться.

Если вы хотите более подробно узнать, как следует поститься беременной и кормящей женщине, как готовиться к Таинству Причастия, посоветуйтесь с вашим приходским священником или духовником.

Как правильно поститься?

Отвечает протоиерей Игорь ФОМИН:

На сайте «Фомы» можно подробно прочесть, каковы общие правила. Однако каждому человеку нужно определить свою меру поста. Один может понести пост в полной объеме, и будет ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост.

Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болеющие люди. Болезнь — тоже своеобразный пост, смирение плоти. Кроме того, при некоторых заболеваниях гастрономический пост может принести вашему здоровью вред. Прислушайтесь к себе, спросите совета у врача.

Своя мера поста у беременных; у военнослужащих; у тех, кто работает в напряженном ритме или учится.

Конечно, особая тема - детский пост. Иногда лучше договориться с детьми о том, что Великим постом они, к примеру, будут есть меньше конфет, чем накладывать на них ограничения в молочной и мясной пище. В любом случае, со всеми сомнениями и вопросами о посте я советую вам подойти к своему духовнику или священнику, которому вы доверяете.

Самое главное, что «нельзя есть в пост», - это своих ближних. Я говорю о гневе, о раздражении, о ссорах и любых других отрицательных поступках, которые разрушают мир между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост между нами и Богом.

Как исповедоваться и причащаться в пост?

Рассуждает протоиерей Игорь ФОМИН:

Каждый из нас должен сам решить для себя вопрос, как часто исповедоваться и причащаться в пост. Чтобы это было по потребностям и по силам. Потому что Таинство Причащения, когда мы принимаем Христа в свою душу как дражайшего гостя, требует не просто желания, но и усилий. Это молитва, покаяние, исправление себя. Именно поэтому исповедь в дни поста должна быть такой же серьезной и искренней, как в великие христианские праздники.

Если у вас есть сомнения в вопросе, как часто вам следует причащаться, спросите совета у священника, который вас знает и которому вы доверяете.

"Фома".