Сумчане просят власти назвать улицу именем почившего Митрополита Владимира

25 ноября в зале заседаний Сумского городского совета состоялось общее собрание территориальной громады областного центра по вопросу переименования улицы Борцов Революции в улицу имени Митрополита Владимира (Сабодана). Собрание проводилось согласно установленной процедуры из решения Сумского городского головы. Возглавили заседание заместитель Сумского городского головы В.Волонтырец и начальник отдела архитектуры и градостроительства В.Быков.

Для участия в работе собрания прибыл архиепископ Сумской и Ахтырский УПЦ Евлогий. Подавляющее большинство присутствующих в зале участников собрания поддержали идею переименования улицы Борцов Революции в улицу имени Митрополита Владимира (Сабодана).

Результаты собрания оформлены протоколом, будут приняты к сведению на сессии Сумского городского совета, которая должна принять окончательное решение по этому вопросу.

По материалам официального сайта Сумской епархии УПЦ