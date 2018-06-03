В Киеве 5 июня состоится православный фестиваль «Божьи дети»

Масштабное мероприятие состоится 5 июня в столичном Международном дворце культуры и искусств (дворец «Октябрьский»).

Фестиваль проводится третий год подряд по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, под патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает сайт обители.

Начало этой традиции было положено под девизом «Люди, объединенные любовью». Целью проведения мероприятия стало желание оказать широкомасштабную помощь детям всех епархий УПЦ, нуждающимся в духовной и материальной поддержке.

Дети из детских домов и других государственных учреждений получили от благотворителей и организаторов фестиваля подарки, для них был проведен праздничный концерт с участием многих известных украинских исполнителей.

В 2017 году, фестиваль собрал в Киеве более 2000 детей.

Акция проводится при поддержке Благотворительного фонда «Святых Благоверных князей Бориса та Глеба» и Общественной организации «Божьи дети».