В монастыре под Славянском прославили икону «Непроходимая Врата»

Торжества в день прославления иконы Божией Матери «Непроходимая Врата Сергиевская» состоялись в Сергиевской женской обители Горловской епархии УПЦ.

Божественную литургию в честь святыни в летнем храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии совершили архиереи УПЦ в сослужении духовенства Горловской и Донецкой епархий, сообщает сайт Свято-Успенской Святогорской лавры.

На запричастном стихе с проповедью к прихожанам обратился митрополит Святогорский Арсений. Он призвал верующих помнить о том, какую высокую любовь имеет Матерь Божия ко всем людям.

«Из истории Церкви мы знаем, что Божия Матерь неоднократно отвращала народные бедствия, защищала города, наставляла грешников на путь праведности, исцеляла многие неизлечимые болезни, посещала скорбящих, – сказал наместник Лавры. – Посреди самого отчаяния дарила чудо своей всесильной материнской любви. Такими чудесами Матери Божией полна история всех монастырей и храмов.

Есть такая народная пословица: «К пустому колодцу за водой не ходят». И к чудотворным иконам не притекали бы в таком количестве люди, если бы не было благодатной помощи и утешения от этих святынь. Мы все Её дети, и за каждого Она переживает. Божия Матерь пребывает на земле со всеми страждущими, Она охраняет святые обители, защищает города».

По окончании литургии митрополит Горловский и Славянский Митрофан возглавил праздничный крестный ход.

21 декабря 2017 года Священный Синод Украинской Православной Церкви прославил местночтимую икону Божией Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском монастыре Горловской епархии (с. Сергеевка Славянского района Донецкой области).