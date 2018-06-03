В Харькове отпраздновали Собор святых Слободского края: визит Блаженнейшего и многолюдный крестный ход (видео)

В день памяти Собора святых Слободского края, 1 июня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь напомнил верующим историю существования Церкви в давние времена и объяснил, почему инициативы политиков относительно церковной жизни не принесут пользы ни Церкви, ни государству. Также Блаженнейший Владыка рассказал о празднике, по случаю которого состоялось богослужение:

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с 25-летием прославления Собора новомучеников Слободского края. Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий произнес благодарственное слово и преподнес в дар Предстоятелю икону Собора святых Слободского края с частицей мощей.

После Литургии состоялся крестный ход с участием детей, который завершился благодарственным молебном на территории епархиального управления. Блаженнейший Архипастырь поздравил всех с праздником, а самых маленьких участников богослужения с Днем защиты детей.

*** 25 лет назад был установлен праздник Слобожанских святых, к которым вошли и древние святые, которые до революции были прославлены. Но большая часть святых, которые вошли в Собор, это те, которые пережили революцию, которые в этом человеческом хаосе были светильниками для людей, которые не потеряли ни себя, ни тот путь, которым должен идти священник и человек. Это священномученик Онуфрий и другие священномученики, которые свою веру и любовь к истине, к Христу засвидетельствовали кровью. И мы радуемся, что у нас такой Собор святых. И мы просим, чтобы эти угодники Божьи — они предстоят перед Престолом Божьим — чтобы они возносили свои молитвы за нас, чтобы мы не потерялись в этом безумном потоке, который куда-то мчится, но мчится, скорее всего, к концу — к концу света. И чтобы мы в этом хаосе не потеряли себя, не потеряли Бога в своей душе, чтобы мы не потеряли тот путь, которые ведет ко Христу. Потому что много путей сегодня предлагается человеку: ты туда можешь пойти, и туда, и туда — а про Бога забываем, что надо идти тем путем, который ведет к Богу. Этим путем надо всем идти: и нам — мне первому — и всем священникам, и всем мирянам. Те, которые знают Бога, и те, которые не знают, — они все должны этим путем идти. Если человек пойдет иным путем, он будет несчастным.