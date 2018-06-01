Синод Константинопольского Патриархата избрал нового Новозеландского митрополита

Новый глава Новозеландской епархии Константинопольского Патриархата был избран 30 мая в ходе заседания Священного Синода Константинопольской Православной Церкви, которое проходит в Стамбуле под председательством Патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея".

Митрополитом Новозеландским Синод избрал архимандрита Мирона (Ктистакиса).

Новый митрополит Новой Зеландии прежде являлся проповедником Критской архиепископии Крита, а также духовно окормлял преподавателей и студентов Критского университета с 2012 года.

Предыдущий митрополит Новой Зеландии Константинопольской юрисдикции - Амфилохий (Цукос), возглавлявший эту епархию с 2005 года, был избран Синодом митрополитом Ганским и Хорским, в связи с чем перешел в юрисдикцию Александрийского Патриархата.

Поставление нового митрополита Новой Зеландии, скорее всего, состоится 11 июля.

Агентство «Ромфея» отмечает, что некий блог, который пытается специализироваться на церковных новостях, вводящих в заблуждение читателей, несколько дней назад писал, что новым митрополитом Новой Зеландии будет избран архимандрит Хризостом (Майдонис).

Избранный митрополит Новозеландский Мирон (Ктистакис) родился 15 сентября 1969 года. После завершения обучения в Ираклионе (Крит) он получил образование в Афинском сельскохозяйственном университете, который окончил в 1993 году. Затем он окончил аспирантуру в Средиземноморском агрономическом институте в Ханье. В 1996 году стал монахом в монастыре Агаратос. Дьяконское рукоположение получил в 1997 году.

В 2001 году он был рукоположен в сан священника и возведен в сан архимандрита. Тогда же получил степень на Богословском факультете Национального университета имени Каподистрии в Афинах.

В 2012 году он получил степень бакалавра, окончив Медицинскую школу Критского университета. Служил эпитропом Новозеландской митрополии, был представителем Критской архиепископии в Синодальном комитете по религиозному туризму. Служил священником на различных приходах Критской архиепископии в монастыре Агаратос.

С 2015 года занимал пост секретаря Критской архиепископии. Участвовал в различных международных и всегреечских конференциях, где представлял архиепископию Крита.