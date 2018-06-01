Митрополит Онуфрий сказал, что церковные вопросы должны решать священнослужители, а не политики

В Харькове, 1 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви напомнил об историческом опыте взаимодействия государства и Церкви.

Вспоминая период церковных расколов, спровоцированных ересью арианства в IV веке, Его Блаженство отметил мудрую позицию царя Константина Великого, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Царь всячески пытался примирить епископов, просил, чтобы они подали друг другу руки, но мира между ними не было. И тогда он понял, что сам объединить Церковь не сможет, и поручил епископам решить этот вопрос между собой. Во время Первого Вселенского Собора святители Божии, священники, диаконы нашли тот царский путь, которым должна идти Церковь, и указали его людям», - рассказал Предстоятель.

Блаженнейший владыка отметил, что только священнослужители, которые получили в Таинстве Хиротонии особые дары - дар понимания правильного устройства и организации церковной жизни - могут соборно решить вопрос разделений в Церкви.

«Представьте себе, что мне, священнику, предложили починить космический корабль. Я вам гарантирую, если я его починю, то он вообще не будет летать. Церковь — это корабль небесный. Если человек не компетентный начнет его чинить, он его еще больше испортит. Поэтому мы просим политиков, чтобы они это поняли. Не стоит обижаться на нас. Просто нужно осознать, что каждый должен заниматься своим делом. Если политики будут заниматься политикой, Церковь будет заниматься спасением людей, то у нас на земле будет как в Раю. Наша страна поднимется экономически и духовно - развитие будет гармоничным, всесторонним. Но если я начну заниматься политикой, а политики начнут заниматься вместо меня Церковью, то у нас будет такой хаос, в котором никто не разберется, и никогда благополучной жизни не будет».

Митрополит Онуфрий призвал сохранять чистоту Православной веры и молиться за всех.

«Молиться за тех, кто нас понимает, за тех, кто нас не понимает, чтобы Бог дал всем познание Божественной истины, способность понимать Божественную волю. Божественная воля почти никогда не совпадает с волей человека - тем более того, кто не знает, как в церкви дверь открывается. Мы будем просить, чтобы Господь дал понимать заповеди Божьи и творить волю Божию всем нам», - отметил Блаженнейший владыка.