Грузинский Патриарх обсудил с премьер-министром Армении историко-культурные связи стран

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй принял находящегося в Грузии с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и сопровождающих его лиц.

Как сообщает "Грузия Онлай" Патриархии Грузии, встреча носила ознакомительный характер.

По данным патриархии, речь шла о важности историческо-культурных связей, существующих между странами.