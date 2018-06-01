Грузинский Патриарх обсудил с премьер-министром Армении историко-культурные связи стран

17:01, 01 июня 2018
Православие
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Патриарх Илия II встретился с премьер-министром Армении / apsny.ge

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй принял находящегося в Грузии с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и сопровождающих его лиц.

Как сообщает "Грузия Онлай" Патриархии Грузии, встреча носила ознакомительный характер.

По данным патриархии, речь шла о важности историческо-культурных связей, существующих между странами.

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