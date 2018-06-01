В Харькове Митрополит Онуфрий возглавил празднование Собора святых Слободского края

У день памяти Собора святых Слободского края, 1 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь напомнил верным историю существования Церкви в давние времена и объяснил, почему инициативы политиков по церквоного жизни не принесут пользы ни Церкви, ни государству.

Блаженнейший Владыка рассказал и о празднике, по случаю которого состоялось богослужение:

"25 лет назад был установлен праздник Слобожанских святых, к которым вошли и древние святые, которые до революции были прославлены. Но большая часть святых, которые вошли в Собор, это те, которые пережили революцию, которые в этом человеческом хаосе были светильниками для людей, которые не потеряли ни себя, ни тот путь, которым должен идти священник и человек. Это священномученик Онуфрий и другие священномученики, которые свою веру и любовь к истине, к Христу засвидетельствовали кровью. И мы радуемся, что у нас такой Собор святых. И мы просим, чтобы эти угодники Божьи - они предстоят перед Престолом Божьим - чтобы они возносили свои молитвы за нас, чтобы мы не потерялись в этом безумном потоке, который куда-то мчится, но мчится, скорее всего, к концу - к концу света. И чтобы мы в этом хаосе не потеряли себя, не потеряли Бога в своей душе, чтобы мы не потеряли тот путь, которые ведет ко Христу. Потому что много путей сегодня предлагается человеку: ты туда можешь пойти, и туда, и туда - а про Бога забываем, что надо идти тем путем, который ведет к Богу. Этим путем надо всем идти: и нам - мне первому - и всем священникам, и всем мирянам. Те, которые знают Бога, и те, которые не знают, - они все должны этим путем идти. Если человек пойдет иным путем, он будет несчастным", - сказал он.

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с 25-летием прославления Собора святых Слободского края. Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий произнес благодарственное слово и преподнес в дар Предстоятелю икону Собора святых Слободского края с частицей мощей.

После литургии состоялся крестный ход с участием детей, который завершился благодарственным молебном на территории епархиального управления. Блаженнейший Архипастырь поздравил всех с праздником, а самых маленьких участников богослужения с Днем защиты детей.