Братия Киево-Печерской лавры привезли подарки детям, которые проходят социально-психологическую реабилитацию

В Международный день защиты детей, 1 июня, иеромонах Лукиан - руководитель отдела социального служения Киево-Печерской лавры посетил Центр социально-психологической реабилитации детей села Копылов, Киевской области.

Ребятам из лавры привезли сладости, игрушки, подарки, а также медикаменты, сообщается на сайте обители.

Отец Лукиан пообщался с детьми, стараясь каждому ребенку уделить внимание. Завершая свой визит, он напутствовал детей: «Вы являетесь особенными для Бога, и Он никогда не забудет о вас, если только сами вы всегда будете помнить о Нем, благодарить его за все, стараться молиться, помогать друг другу, слушать воспитателей и учителей, любить ближнего. И тогда обязательно Господь поможет вам и укрепит вас на всех ваших жизненных путях».

Братия соцотдела выразили благодарность всем, кто помогает их подопечным, а также напомнили о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела соцслужения лавры. Пожертвования принимают в Киево-Печерской лавре, корпус № 65.