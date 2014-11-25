В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены 63 святых

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора святых Санкт-Петербургской митрополии (в 3-ю Неделю по Пятидесятнице). В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены: Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30 Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: Ав. 30; Н. 23 Александр Волков, сщмч.: Д. 26 Александр Саульский, сщмч.: М.19 Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4 Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4 Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1 Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4 Анна Лыкошина, мц.: С. 28 Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24 Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24 Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20 Арсений Коневский, прп.: Ин. 12 Борис Орнатский, мч. М. 31 Василий Канделябров, сщмч.: Н. 20 Вениамин (Казанский) Петроградский, митр., сщмч.: Ил. 31 Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15 Владимир Лозина-Лозинский, сщмч.: Д. 13 Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28 Григорий (Лебедев), Шлиссербургский, еп., сщмч.: С. 4 Григорий Поспелов, сшмч.: Мр. 13 Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26 Екатерина Арская, мц.: Д. 4 Елисавета, вел. кн., прмц.: Ил. 5 Емелиан Панасевич, сщмч.: Н. 20 Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30 Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: Ил. 11, Д. 15 Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31 Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31 Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20 Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20 Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20 Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20 Карп Эльб, сщмч.: С. 11 Кира Оболенская, мц.: Д. 4 Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7 Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: Ян. 24; М. 24 Лев (Егоров), прмч.: С. 7 Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19 Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4 Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4 Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11 Михаил Чельцов. сщмч.: Д. 26 Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15 Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп., сщмч.: Д. 18 Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4 Николай Кулаков, сщмч.: М. 19 Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1 Николай Орнатский, мч.: М. 31 Николай Покровский, сщмч.: Н. 20 Николай Розов, сщмч.: Ф. 20 Николай Симо, сщмч.: Ап. 5 Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4 Павел Брянцев, сщмч.: М. 19 Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19 Платон (Кульбуш), Ревельский еп., сщмч.: Ян. 1 Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4 Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21 Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31 Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5 Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4 Философ Орнатский, сщмч.: М. 31 Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31. Резолюция Святейшего Патриарха опубликована на сайте митрополии.

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