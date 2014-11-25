В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены 63 святых
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора святых Санкт-Петербургской митрополии (в 3-ю Неделю по Пятидесятнице).
В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены:
Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30
Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: Ав. 30; Н. 23
Александр Волков, сщмч.: Д. 26
Александр Саульский, сщмч.: М.19
Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4
Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4
Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1
Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
Анна Лыкошина, мц.: С. 28
Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24
Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24
Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20
Арсений Коневский, прп.: Ин. 12
Борис Орнатский, мч. М. 31
Василий Канделябров, сщмч.: Н. 20
Вениамин (Казанский) Петроградский, митр., сщмч.: Ил. 31
Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15
Владимир Лозина-Лозинский, сщмч.: Д. 13
Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28
Григорий (Лебедев), Шлиссербургский, еп., сщмч.: С. 4
Григорий Поспелов, сшмч.: Мр. 13
Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26
Екатерина Арская, мц.: Д. 4
Елисавета, вел. кн., прмц.: Ил. 5
Емелиан Панасевич, сщмч.: Н. 20
Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30
Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: Ил. 11, Д. 15
Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31
Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31
Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20
Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20
Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20
Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20
Карп Эльб, сщмч.: С. 11
Кира Оболенская, мц.: Д. 4
Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7
Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: Ян. 24; М. 24
Лев (Егоров), прмч.: С. 7
Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19
Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4
Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11
Михаил Чельцов. сщмч.: Д. 26
Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15
Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп., сщмч.: Д. 18
Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4
Николай Кулаков, сщмч.: М. 19
Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1
Николай Орнатский, мч.: М. 31
Николай Покровский, сщмч.: Н. 20
Николай Розов, сщмч.: Ф. 20
Николай Симо, сщмч.: Ап. 5
Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
Павел Брянцев, сщмч.: М. 19
Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19
Платон (Кульбуш), Ревельский еп., сщмч.: Ян. 1
Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4
Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21
Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31
Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5
Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
Философ Орнатский, сщмч.: М. 31
Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31.
Резолюция Святейшего Патриарха опубликована на сайте митрополии.