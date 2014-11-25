В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены 63 святых

19:26, 25 ноября 2014
Православие
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора святых Санкт-Петербургской митрополии (в 3-ю Неделю по Пятидесятнице).

В Собор святых Санкт-Петербургской митрополии включены:

Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30

Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: Ав. 30; Н. 23

Александр Волков, сщмч.: Д. 26

Александр Саульский, сщмч.: М.19

Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4

Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4

Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1

Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Анна Лыкошина, мц.: С. 28

Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24

Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24

Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20

Арсений Коневский, прп.: Ин. 12

Борис Орнатский, мч. М. 31

Василий Канделябров, сщмч.: Н. 20

Вениамин (Казанский) Петроградский, митр., сщмч.: Ил. 31

Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15

Владимир Лозина-Лозинский, сщмч.: Д. 13

Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28

Григорий (Лебедев), Шлиссербургский, еп., сщмч.: С. 4

Григорий Поспелов, сшмч.: Мр. 13

Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26

Екатерина Арская, мц.: Д. 4

Елисавета, вел. кн., прмц.: Ил. 5

Емелиан Панасевич, сщмч.: Н. 20

Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30

Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: Ил. 11, Д. 15

Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31

Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31

Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20

Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20

Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20

Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20

Карп Эльб, сщмч.: С. 11

Кира Оболенская, мц.: Д. 4

Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7

Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: Ян. 24; М. 24

Лев (Егоров), прмч.: С. 7

Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19

Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4

Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11

Михаил Чельцов. сщмч.: Д. 26

Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15

Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп., сщмч.: Д. 18

Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4

Николай Кулаков, сщмч.: М. 19

Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1

Николай Орнатский, мч.: М. 31

Николай Покровский, сщмч.: Н. 20

Николай Розов, сщмч.: Ф. 20

Николай Симо, сщмч.: Ап. 5

Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Павел Брянцев, сщмч.: М. 19

Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19

Платон (Кульбуш), Ревельский еп., сщмч.: Ян. 1

Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4

Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21

Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31

Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5

Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Философ Орнатский, сщмч.: М. 31

Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31.

Резолюция Святейшего Патриарха опубликована на сайте митрополии.

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