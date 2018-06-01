В День защиты детей Патриарх Кирилл призвал помогать беременным и женщинам с детьми, находящимся в кризисной ситуации

Общецерковный сбор средств по случаю Международного дня защиты детей, и сбор на нужды беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации пройдет во всех храмах РПЦ.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл призвал "каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах".

"Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку", - сказал Предстоятель РПЦ.

Он также призвал оказывать помощь нуждающимся беременным женщинам, чтобы они не совершали аборты.

"Сегодня, к сожалению, огромному количеству детей не позволяют даже родиться на свет Божий, и происходит это по злой человеческой воле. [...] Это поистине общенациональная катастрофа - и нравственная, и демографическая.

Мы должны делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь", - подчеркнул Патриарх Кирилл.