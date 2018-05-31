В Риме открылась мультимедийная экспозиция о новомучениках и исповедниках

С 30 мая до 13 июня в Латеранском дворце в Риме проходит мультимедийная экспозиция «Новомученики и исповедники Церкви Русской».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Выставка построена по историко-хронологическому принципу: посетители последовательно знакомятся с жизнью Православной Церкви накануне революции, с основными историческими событиями, воспринимая ее наряду с живыми свидетельствами о подвиге новомучеников и исповедников. Стенды выставки дают представление о дореволюционной жизни в стране, о гонениях на веру в СССР, доводят посетителей до дней прославления новомучеников и исповедников.

Фотографии, репродукции документов, цитаты, характеризующие эпоху гонений, представлены с использованием современных мультимедийных технологий, малых архитектурных форм, мультимедийной интерактивной книги, проекционных стендов и плакатов.

В Париже с 14 апреля по 16 мая проходила выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской».