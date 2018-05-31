Предстоятель Чешской Православной Церкви считает недопустимым влияние государства на церковные вопросы
16:36, 31 мая 2018Православие
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Встреча Предстоятеля Чешской Православной Церкви с экс-президентами Украины / news.church.ua
Кучма и Кравчук 30 мая встретились с Блаженнейшим архиепископом Прешовским, Митрополитом Чешских земель и Словакии.
Политические деятели обсудили с Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии вопросы церковной ситуации в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на eparchiapo.sk.
Блаженнейший Митрополит Ростислав подчеркнул, что «любое участие государственных чиновников в церковных вопросах недопустимо в демократическом обществе».
В завершение встречи Блаженнейший владыка выразил надежду, что сложная церковная ситуация в Украине будет решена в канонический способ, таким образом, чтобы не нарушить и без того напряженную общественно-политическую атмосферу.
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