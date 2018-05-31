Предстоятель Чешской Православной Церкви считает недопустимым влияние государства на церковные вопросы

16:36, 31 мая 2018
Православие
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Встреча Предстоятеля Чешской Православной Церкви с экс-президентами Украины / news.church.ua

Политические деятели обсудили с Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии вопросы церковной ситуации в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на eparchiapo.sk.

Блаженнейший Митрополит Ростислав подчеркнул, что «любое участие государственных чиновников в церковных вопросах недопустимо в демократическом обществе».

В завершение встречи Блаженнейший владыка выразил надежду, что сложная церковная ситуация в Украине будет решена в канонический способ, таким образом, чтобы не нарушить и без того напряженную общественно-политическую атмосферу.

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