Международный фестиваль православного кино «Покров» начал прием заявок на участие

Прием фильмов для участия в конкурсе XVI Международного фестиваля православного кино «Покров» объявлен на сайте фестиваля.

Как сообщает "Фома в Украине", планируется, что форум пройдет в Киеве в октябре. Заявки принимаются до 1 сентября.

«Наши надежды связаны с новыми интересными киноработами со всего мира, которые в очередной раз поборются за главные призы нашего православного кинофорума», - пишут организаторы.

На конкурс принимаются художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Для каждой работы следует присылать отдельную заявку. Заявка должна подаваться в электронном и печатном виде. Фильмы, которые одобрит отборочная комиссия, будут переданы жюри. По решению отборочной комиссии участникам фестиваля будут высланы приглашения на кинофорум.

«Как всегда, фестиваль ожидает интересная программа, масса интересных и полезных творческих встреч», - сообщают организаторы.

Подробно об условиях участия можно узнать на сайте фестиваля.

Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошел по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира в октябре 2003-го. В прошлом году в конкурсе приняли участие 58 фильмов режиссеров из 7 стран.