Константинопольский Патриархат объявил о принятии на себя инициативы по преодолению Македонского раскола
15:30, 31 мая 2018Православие
270
Константинопольский Патриархат объявил о принятии на себя инициативы по уврачеванию Македонского раскола / sedmitza.ru
В Стамбуле 30 мая состоялось заседание Синода Константинопольской Церкви.
Как сообщает "Седмица", Константинопольская Патриархия опубликовала на своем официальном сайте следующее коммюнике:
«Священный Синод, собравшийся сегодня под председательством Его Всесвятости, рассмотрел просьбу раскольнической Церкви Скопье, о чем также говорится в письме премьер-министра бывшей югославской Республики Македонии (БЮРМ) Его Превосходительства г-на Зорана Заева, о том, чтобы Вселенский Патриархат принял на себя инициативу по возвращению этой Церкви в каноничность под именем Охридской архиепископии. Решено воспользоваться этой инициативой и сделать то, что необходимо в историко-канонических сложившихся условиях всилу прерогатив первенствующего престола Вселенского Патриархата».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter