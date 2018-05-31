Более 600 детей прошли крестным ходом по улицам Запорожья

В Запорожье состоялся ежегодный детский крестный ход, приуроченный к Международному Дню защиты детей и окончания учебного года.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

В этом году участниками торжественной процессии, которую возглавил митрополит Лука и священнослужители Запорожской епархии УПЦ, стали более 600 детей со своими родителями. Перед началом шествия в соборе города была совершена Божественная литургия, за которой песнопения исполняли дети. Духовенство и верующие вознесли молитвы о здоровье детей, о мире в Украине, об упокоении детей, погибших во время боевых действий на Донбассе.

По окончании литургии участники крестного хода прошли по центральному проспекту города. Впереди шествия дети несли хоругви, многие держали в руках иконы и разноцветные воздушные шары.

«Мы помолились обо всех детях нашей родной Украины, особенно о невинно убиенных. Мы просили Бога, чтобы эти дети обратились к Богу и чтобы Он вразумил всех, от кого зависит мир на нашей земле, тех, кто берет в руки оружие. Верим, что эта молитва детей у Престола Божия будет услышана», – сказал владыка Лука.

Поздравляя детей с праздником, с Днем Святого Духа, архипастырь пожелал, чтобы знания, полученные как в общеобразовательной школе, так и в воскресной, не только приумножали умственные способности каждого из учеников, но и помогали понимать друг друга.

«Ведь ни для кого не секрет, что когда люди понимают друг друга, когда человечество с уважением и пониманием относится к каждому своему члену, то оно живет в мире, - продолжил Его Высокопреосвященство. - Мы сегодня много говорим о мире. Войну можно выиграть силой оружия, но эта победа не даст мир, так как она будет вызывать лишь злобу и ненависть побежденного. Взаимопонимание, желание и стремление услышать друг друга – это то, чем мы можем победить. Только Христос дает возможность нам примириться друг с другом, а потом и с Богом. Наше мероприятие направлено на то, чтобы вы научились мириться друг с другом, понимать друг друга. Понимая друг друга, и обращаясь вместе к Богу, мы стяжаем мир на нашей земле. Пусть Божье благословение, благодать Святого Духа пребывает всегда со всеми вами».

Закончился крестный ход в Центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» традиционным слетом воскресных школ Запорожской епархии. Для его участников организаторами были подготовлены различные познавательные и увлекательные конкурсы.