Митрополит Антоний рассказал о смысле Петрова поста

В 2018 году Петров пост длится с 4 июня по 11 июля.

Впереди Петров пост, установленный Церковью еще в древние времена. Но некоторым из нас непонятен смысл данного поста, люди сомневаются в его целесообразности и необходимости поститься.

Пост – это протест против греха, вызов тому образу жизни, который зиждется на грехе как основе. Это протест против самих себя: наших пагубных привычек, нашего бессилия, нашего безволия, страстных, неукротимых желаний.

Пост всегда радостен для человека, желающего духовно расти и развиваться. Духовная жизнь требует постоянного движения, восхождения, совершенствования, ведь только таким образом очищается и раскрывается душа, откликается на призыв Божий.

Пост – это еще одна возможность укротить и обнулить в себе все злое и язвительное, а все доброе и хорошее усилить и умножить.

Главное – осознанный подход к посту. Пост для галочки бессмыслен. Он теряет свою ценность и превращается в банальную диету.

Пост нужен нам, а не Богу – вот что следует понять. Это возможность проверить свои силы, укрепить волю, выпрямить искаженное и искривленное в нас.

Пост приближает нас к истине и раскрывает нам глаза на красоту.

Наше зрение и слух, физическое и духовное утончаются, мы становимся способными видеть красоту вокруг: в людях, природе, святынях, молитве, различать дыхание вечности в шуме ветра и моря, шорохе листьев и звуках дождя, дыхании теплых безоблачных дней и перешептывании цветов в саду.

Пост утончает нас, делает восприимчивее ко всему светлому и прекрасному, несущему подлинную радость.

И люди, которые отказываются от поста, лишают себя возможности соприкоснуться с тем волшебным и чудесным, что есть в нашей земной жизни, отголосками жизни вечной, неземной.

Дай же нам Бог, пока еще есть время, все правильно осмыслить и осознать, чтобы ни самоослабление, ни самосожаление, ни какие-то другие внешние причины не увели нас с пути преодоления греха.

Митрополит Антоний (Паканич) - для "Аргументы и факты".