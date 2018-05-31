Малышке Нике нужна помощь в борьбе за жизнь – «Надеюсь и верю»

Маленькой Нике Козадаевой еще нет и двух лет. В конце февраля девочка неожиданно заболела: стала беспокойной, появились проблемы с кишечником.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», в марте Нику госпитализировали в хирургическое отделение Николаевской областной детской клинической больницы. При осмотре доктор заподозрил тератому и для дальнейшего дообследования ребенка перевели в онкогематологическое отделение.

Через несколько дней малышка прошла обследование, которое показало объемное образование таза. Учитывая тяжесть состояния ребенка и угрозу кишечной непроходимости, ребенку по настоянию родителей провели 1 блок химиотерапии.

Динамика лечения оказалась положительной. В апреле Нику прооперировали, была взята биопсия опухоли и направлена для исследований. Заключение патоформологической лаборатории было не утешительным - гистологическая картина наиболее отвечает злокачественной эпителиоидноклеточной опухоли. Рекомендовано провести имуногистохимическое исследование. Томительное ожидание результатов из лаборатории, и бесконечные консультации в Киеве и Николаеве. Получен ответ из лаборатории у девочки редкое первичное заболевание - хордома. Это опухоль, которая происходит из остатков хорды эмбриона.

Малышка тем временем продолжает лечение. Нике необходим препарат «Блеоцин», 2 упаковки на общую сумму 2 854, 36грн.

Ника очень светлая девочка, которая очень хочет жить. Поддержите, пожалуйста, малышку.

О том, как и чем помочь Козадаевой Нике – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».