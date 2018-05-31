В Браиловском монастыре отметили 23-ю годовщину возвращения чудотворной иконы Богородицы

В Свято-Троицком Браиловском женском монастыре, на Винничине, 29 мая состоялось торжественное богослужение по случаю 23-й годовщины возвращения в обитель чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Браилово-Ченстоховской".

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Божественную литургию возглавил архимандрит Иоасаф (Заньковецкий). После литургии был совершен крестный ход с иконой вокруг монастыря.

Настоятельница Браиловской обители игуменья Антония (Стеценко) поздравила с праздником священнослужителей, сестер обители и паломников, приехавших на праздник.