В Браиловском монастыре отметили 23-ю годовщину возвращения чудотворной иконы Богородицы

10:36, 31 мая 2018
Православие
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В Браиловском монастыре отпраздновали годовщину возвращения в обитель чудотворной иконы / orthodox.vinnica.ua

В Свято-Троицком Браиловском женском монастыре, на Винничине, 29 мая состоялось торжественное богослужение по случаю 23-й годовщины возвращения в обитель чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Браилово-Ченстоховской".

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Божественную литургию возглавил архимандрит Иоасаф (Заньковецкий). После литургии был совершен крестный ход с иконой вокруг монастыря.

Настоятельница Браиловской обители игуменья Антония (Стеценко) поздравила с праздником священнослужителей, сестер обители и паломников, приехавших на праздник.

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