В галерее “Соборная” до 9 декабря продлится фотовыставка, посвященная памяти Митрополита Владимира

23 ноября, в 79-ю годовщину со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Духовно-просветительском центре Кафедрального собора с любовью почтили память Блаженнейшего Владыки. В этот день в галерее «Соборная» состоялось открытие фотовыставки, посвященной памяти Митрополита Владимира.

На выставке представлены фотографии Митрополита Владимира, в частности из личного архива Митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, руководителя фотослужбы Предстоятеля иерея Максима Брусники, православного фотографа из Краматорска Игоря Граченка, художниц Маргариты Головакиной и Жанны Рудницкой.

Началось мероприятие с общей заупокойной молитвы о Блаженнейшем Митрополите Владимире в храме Всех святых. Панихиду возглавил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении Председателя Приходского совета собора епископа Бородянского Варсонофия и священников Киевской епархии.

На сцене галереи выступили известная певица Анна Карамаврова, православный автор-исполнитель иерей Владимир Шинкарук и коллектив «Соборный благовест».

После открытия выставки в память Блаженнейшего Митрополита Владимира в галерее “Соборная” состоялся благотворительный обед. Благотворительную акцию Духовно-просветительского центра собора с большим энтузиазмом поддержали волонтеры и постоянный партнер галереи «Соборная» - ресторан «Харчевня» в лице его директора Татьяны Ястребовой.

В День рождения Блаженнейшего Владыки участники мероприятия вспоминали светлые моменты жизни родного для нас всех человека, его большую любовь к Богу, к родной земле и ее благочестивого народа. Каждый смог почувствовать, что духовно он с нами, и мы чувствуем его молитвы за нас.

Выставка памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира продлится до 9 декабря.

soborna.church.ua