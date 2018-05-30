В центре Кривого Рога открыли памятник основателю города святому Петру Калнышевскому

Памятник основателю города святому Петру Калнышевскому открыли в центре Кривого Рога в праздник Пятидесятницы. В открытии монумента приняли участие председатель горсовета Юрий Вилкул, народные депутаты Украины, почетные жители Кривого Рога, духовенство и прихожане городских храмов, представители казачества, сообщает "Фома в Украине". После открытия памятник небесному покровителю города освятил митрополит Ефрем. Все присутствующие возложили к подножию монумента букеты цветов. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составила 8 метров. Скульптор - член Национального союза художников Украины Владимир Токарь.

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