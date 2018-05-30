В центре Кривого Рога открыли памятник основателю города святому Петру Калнышевскому
18:50, 30 мая 2018Православие
99
Памятник святому Петру Калнышевскому / foma.in.ua
Памятник основателю города святому Петру Калнышевскому открыли в центре Кривого Рога в праздник Пятидесятницы.
В открытии монумента приняли участие председатель горсовета Юрий Вилкул, народные депутаты Украины, почетные жители Кривого Рога, духовенство и прихожане городских храмов, представители казачества, сообщает "Фома в Украине".
После открытия памятник небесному покровителю города освятил митрополит Ефрем.
Все присутствующие возложили к подножию монумента букеты цветов.
Высота бронзового памятника вместе с постаментом составила 8 метров. Скульптор - член Национального союза художников Украины Владимир Токарь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter