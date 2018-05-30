В центре Кривого Рога открыли памятник основателю города святому Петру Калнышевскому

18:50, 30 мая 2018
Православие
99
Памятник святому Петру Калнышевскому / foma.in.ua

В открытии монумента приняли участие председатель горсовета Юрий Вилкул, народные депутаты Украины, почетные жители Кривого Рога, духовенство и прихожане городских храмов, представители казачества, сообщает "Фома в Украине".

После открытия памятник небесному покровителю города освятил митрополит Ефрем.

Все присутствующие возложили к подножию монумента букеты цветов.

Высота бронзового памятника вместе с постаментом составила 8 метров. Скульптор - член Национального союза художников Украины Владимир Токарь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter