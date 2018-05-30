Иерусалимский Патриарх наградил главу Харьковской ОГА Орденом "Святогробского братства"

18:15, 30 мая 2018
Православие
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Юлия Светличная встретилась с Патриархом Иерусалимским / facebook.com/svit.yuliya

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

"Встретилась с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Очень благодарна Патриарху за внимание и награждения Орденом "Святогробского братства".

Безусловно, вручение высшей награды Иерусалимской Православной Церкви, это признание работы и успехов каждого харьковчанина.

Особенно приятно было услышать, что Патриарх ежедневно молится о мире в Украине и благополучие украинцев", - написала Юлия Светличная.

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